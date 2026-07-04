Где заправиться бензином в Ростове без очередей 4 июля

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону по-прежнему существует проблема с бензином. По состоянию на 4 июля очередей меньше из-за выходного дня.Однако есть места, где скапливаются очереди. Например, в центральной части города, Западном микрорайоне и Александровке.- На заправке «Тебойл» на улице Нагибина есть все виды бензина. Время ожидания составляет 10–20 минут.- На АЗС «Роснефть» на Фурмановской можно заправиться АИ-95, но там большая очередь.- На «Лукойле» по адресу: Щеболдаева, 101 в наличии всё топливо. Очередь - примерно 25 минут, отпускают не более 30 литров за раз.- На станции «Горизонт РН» (7.44) также наливают бензин, но очередь небольшая. АЗС «Роснефть» на пересечении Театрального проспекта и улицы Нансена работает, но там большая пробка от кольца.- На Кировском проспекте и Красноармейской улице у «Роснефти» не так много людей.- На Западном шоссе водители сообщают об очередях, но время ожидания не превышает 30 минут.- На заправке «Силикатный» есть бензин, но очередь - 20 минут.- На АЗС «Газпром» по улице Доватора топливо есть у стеллы, но там тоже большая очередь.В Первомайском и Пролетарском районах ситуация аналогичная. В целом, на всех крупных заправках топливо имеется в наличии, хотя периодически оно может заканчиваться, но вскоре появляется снова.