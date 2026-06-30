Где заправить машину в Ростове: обстановка на 30 июня
Ситуация с бензином в Ростове по-прежнему непростая. 30 июня на ряде сетевых заправок топлива нет, а там, где оно есть, скапливаются длинные очереди — нередко автомобилистам приходится проводить у колонок около часа. При этом на отдельных станциях напряжённость постепенно снижается. Так, на АЗС «Роснефть» на проспекте Стачки очередь день ото дня становится короче.
Ростовчанин Вадим отметил перемены: если раньше у памятника на Стачках каждое утро выстраивалась внушительная очередь, то утром 30 июня у колонки стояли всего 10–15 машин, и обслуживание шло быстрее. По словам мужчины, похоже, что ажиотаж понемногу спадает.
Водители рассказывают Donday, что на большинстве привычных АЗС топливо всё же появляется: когда бензин заканчивается, его подвозят, и, если подождать несколько часов, можно попробовать заправиться.
Где можно заправиться (данные на 14:00):
в переулке Силикатном на АЗС «Лукойл» топливо поступило в продажу;
бензин есть на «Лукойле» на улице Текучева;
доступны к заправке станции «Роснефть» на Театральном проспекте и на улице Стадионной;
топливо имеется на заправке в Нефтяном переулке;
на «Лукойле» на Малиновского пока есть бензин, но формируется очередь;
на Малом Зелёном Кольце топливо есть только на «Лукойле», там тоже собираются автомобили.
В целом картина остаётся напряжённой, однако при должной настойчивости найти бензин реально.
На небольших АЗС ситуация заметно ухудшилась. Если раньше частные станции выручали автомобилистов небольшими очередями и наличием топлива, то к 30 июня картина изменилась: почти везде бензина нет. Например, закончилось топливо на «Тебоиле» на проспекте М. Нагибина, опустела станция «ЭксонОйл» на Всесоюзной, временно нет бензина на АЗС «Народных цен» на улице Пескова. Заправки самообслуживания также не функционируют из‑за отсутствия горючего.
Цены на топливо (по данным на 29 июня):
«Лукойл»:
АИ‑92+ — 66,86 руб.;
АИ‑95+ — 74,55 руб.;
ДТ+ — 78,71 руб.;
АИ‑100 — 99,40 руб.
«Роснефть»:
АИ‑92 — 65,40 руб.;
АИ‑95 Premium — 73,90 руб.;
ДТ — 76,70 руб.
«Тебоил»:
АИ‑92 — 74,90 руб.;
АИ‑95 — 81,90 руб.;
ДТ+ — 84,90 руб.;
АИ‑95+ — 82,90 руб.;
АИ‑100 — 109,90 руб.