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Где в Ростове заправиться 28 июля

Где в Ростове заправиться 28 июля

В Ростове‑на‑Дону постепенно снимают ограничения на продажу топлива: на АЗС сети «Лукойл» отменили лимит в 30 литров на машину, очереди у заправок исчезли.

При этом часть АЗС пока не возобновила работу. По данным на 28 июля, топливо доступно на десятках городских АЗС. В том числе на улицах Пойменной, Портовой, Малиновского, Нагибина, Шолохова и других.

Средние цены: АИ‑92 — 65,90 руб., АИ‑95 — 74,40 руб. (данные от водителей, заправлявшихся на «Роснефти»); на «Газпроме» и «Лукойле» стоимость незначительно выше.
Фото: Дондей.
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