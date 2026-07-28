Где в Ростове заправиться 28 июля

Фото: Дондей.

В Ростове‑на‑Дону постепенно снимают ограничения на продажу топлива: на АЗС сети «Лукойл» отменили лимит в 30 литров на машину, очереди у заправок исчезли.При этом часть АЗС пока не возобновила работу. По данным на 28 июля, топливо доступно на десятках городских АЗС. В том числе на улицах Пойменной, Портовой, Малиновского, Нагибина, Шолохова и других.Средние цены: АИ‑92 — 65,90 руб., АИ‑95 — 74,40 руб. (данные от водителей, заправлявшихся на «Роснефти»); на «Газпроме» и «Лукойле» стоимость незначительно выше.