Футболисты ростовского СКА застряли в Республике Крым после подрыва моста
Игроки ФК «СКА Ростов» застряли в Республике Крым после подрыва моста. Команда вместе с болельщиками не смогла выбраться с полуострова после выездного матча с «Севастополем». О том, что «красно-синие» вынуждены оставаться на другой стороне, фанаты рассказали в социальных сетях.
Первая игра «армейцев» в регулярном чемпионате состоялась накануне вечером, 16 июля. Матч завершился проигрышем донской команды со счетом 1:3.
Утром на следующий день ростовчане собирались отправиться домой, но из-за подрыва Крымского моста оказались заблокированы в гостях. Вместе с командой полуостров не успели покинуть десятки болельщиков.
- Автобус с футболистами не успел пересечь мост до взрыва, пришлось возвращаться... Все живы, - написали болельщики.
Вероятнее всего, теперь «армейцы» поедут по альтернативному маршруту через новые регионы. Дорога пролегает от Джанкоя до Таганрога.