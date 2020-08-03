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Футболисты «Ростова» сняли пародию на фильм Гая Ричи

Футболисты «Ростова» сняли пародию на фильм Гая Ричи
«Ростов» выпустил пародию на фильм «Джентльмены» Гая Ричи. Клип был снят с целью презентовать новую форму клуба.

В главных ролях сыграли футболисты Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Павел Мамаев, Матиас Норманн, Сергей Песьяков.Также в ролике снялся и Валерий Карпин.

Спортсмены, переодевшись в костюмы героев из фильма Ричи, решают тайно пробраться на склад и выкрасть новую форму. Задумка увенчалась успехом. Однако в следующем кадре появляется разгневанный главный тренер: «Оставил детей без присмотра!».

Пародия пришлась по душе болельщикам клуба. Видео набрало более 100 восторженных комментариев.

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