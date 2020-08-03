Футболисты «Ростова» сняли пародию на фильм Гая Ричи
«Ростов» выпустил пародию на фильм «Джентльмены» Гая Ричи. Клип был снят с целью презентовать новую форму клуба.
В главных ролях сыграли футболисты Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Павел Мамаев, Матиас Норманн, Сергей Песьяков.Также в ролике снялся и Валерий Карпин.
Спортсмены, переодевшись в костюмы героев из фильма Ричи, решают тайно пробраться на склад и выкрасть новую форму. Задумка увенчалась успехом. Однако в следующем кадре появляется разгневанный главный тренер: «Оставил детей без присмотра!».
Пародия пришлась по душе болельщикам клуба. Видео набрало более 100 восторженных комментариев.