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Фрагменты древней фляги из Средней Азии нашли на Дону

Фрагменты древней фляги из Средней Азии нашли на Дону
В Азове Ростовской области обнаружили предмет, датируемый 14-м веком. Археологам посчастливилось обнаружить фрагменты фляги, привезённой издалека. О находке рассказали в Азовском музее-заповеднике.

Осколки, которые достали из земли во время раскопок, долго лежали неопознанными. Хоть черепки и выделялись на фоне других экспонатов, они оставались загадкой для археологов.

- Фрагментов очень мало — мы смогли собрать только часть стенки и дна сосуда, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Когда мы собрали их вместе, то поняли, что это фляга. На это указывают две выпуклости на месте, где когда-то была ручка сосуда.

Учёный добавил, что по технике выполнения изделия и структуре глины можно определить, что флягу привезли из Средней Азии, возможно, даже из другого государства. Хоть в Азове раньше и не находили подобных изделий из этой местности, сосуд не отправится на экспозицию — уж слишком мало фрагментов удалось найти.

Кувшин не был предметом роскоши, а служил для бытовых целей. Однако с внутренней стороны видно, что его сделали на гончарном круге — значит, фляга была качественной и выполнена мастерски.

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