Фоторепортаж с места крупного пожара в доме Эрберга в Ростове

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону в очередном старинном здании произошел пожар. Пламя вспыхнуло в доме №25 на улице Ульяновской примерно в 11:30.Некоторые жители дома утверждали, что взорвался газ. По словам других, огонь вспыхнул из-з неисправного прожектора. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причина устанавливается.Жительница дома Светлана рассказала, что почувствовала запах дыма и услышала серену пожарной машины. Она вышла из дома и увидела, что из здания валит дым, посреди улицы стоят соседи и приехали сотрудники МЧС. Из здания также вышли сотрудники юридической конторы, которая находится на первом этаже. Они прихватили с собой документы и технику.На место прибыло 43 пожарных на 13 автоцистернах. Специалисты эвакуировали из горящего дома 10 человек, которые к тому моменту еще не вышли.По словам ростовчан, возгорание тушить начали не сразу. Спецтехника прибыла на место пустой. Водой заправлялись уже прибыв на место. Из-за чего огонь стал перебросился по крышу. На глазах жильцов огонь уничтожал их квартиры. Некоторые пытались зайти в здание, чтобы забрать документы и личные вещи.На место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи. Через час , около 13:00, пламя охватило 350 квадратных метров. Количество спасателей увеличилось до 62. Чтобы подобраться ближе к очагу пожара, им пришлось въехать на парковку. Для этого они сломали замок на воротах.Огонь ликвидировали примерно через два часа. К 14:05 пожар в особняке полностью потушили и на данный момент заливают водой тлеющие конструкции.Двухэтажный особняк построили в конце XIX века. Дом принадлежал купцу Вульфу Яковлевичу Эрбергу. До 1913 году торговец жил там со своими пятью детьми. Затем здание перешло в наследство его дочери Регине Вульфовне.Сейчас в доме на первом расположились коммерческие организации, а на втором - жилые квартиры.В 2020 году доходный дом Эрберга получил статус объекта культурного наследия регионального значения.В Ростове пожары в исторических зданиях случаются часто. В 2024 году уже горели доходные дома Петрова-Бирюка и греческого купца Константина Маврогордато, а также в январе пожар произошел в доме на проспекте Чехова, 11, который был построен в 1872 году. Ростовчане успели привыкнуть к частым пожарам в старинных домах. Причины обычно банальны - это либо короткие замыкания, либо костры, которые разводят маргиналы.