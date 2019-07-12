ФК «Ростов» выиграл первый матч сезона



Стартовый тур всегда очень важен. Никто не хочет начинать сезон с поражения. Особенно если учитывать, что руководство флагмана донского футбола излучает самые честолюбивые амбиции. Соперник для это был не совсем подходящим. ФК «Оренбург» хоть и не является грандом российского футбола, однако против «Ростова» он всегда играл удачно. В прошлом сезоне желто-синие всухую проиграли обе встречи – 0:1 и 0:3. Потому некоторые опасения все-таки были.



Ростовчане очень мощно начали – прессинг, атакующий футбол, высокие скорости. На 11-й минуте матча это принесло свои плоды. Роман Еременко разогнал быструю атаку, отпасовал направо Алексею Ионову, который выполнил идеальный навес в центр штрафной площади соперника, где освободившийся из-под опеки Эльдор Шомуродов прицельно пробил головой в левый от себя угол – 1:0! Далее игра выровнялась и слегка замедлилась. А в конце тайма случилась еще одна вспышка активности, которая закончилась голом в ворота гостей. Алексей Ионов точно пробил в дальний угол с линии штрафной – 2:0.



Все шло в тому, что желто-синие одержат уверенную победу. Возможно, даже разгромную. Но у футболистов «Оренбурга» были другие планы. Уже в дебюте второго тайма они сократили свое отставание до минимума. Джордже Деспотович выиграл «воздух» у оборонцев «Ростова» и легонько перенаправил мяч в ворота – 2:1, Сергей Песьяков бессилен. Команда гостей ожила, а ростовчане, увы, сникли. Какое-то время оренбуржцы и вовсе доминировали, но на большее не наиграли. Итог – непростая победа ФК «Ростов», 2:1.



В других матчах первого тура РПЛ «Арсенал» (Тула) и «Динамо» (Москва) разошлись миром 1:1, «Урал» (Екатеринбург) со счетом 3:2 обыграл дома «Уфу», а «Спартак» (Москва) превзошел ФК «Сочи» - 1:0.



Следующий свой матч подопечные Валерия Карпина проведут дома, 20 июля. В этот день в гости к южанам пожалует московский «Спартак».

