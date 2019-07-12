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ФК «Ростов» выиграл первый матч сезона

ФК «Ростов» выиграл первый матч сезона
Стартовый тур всегда очень важен. Никто не хочет начинать сезон с поражения. Особенно если учитывать, что руководство флагмана донского футбола излучает самые честолюбивые амбиции. Соперник для это был не совсем подходящим. ФК «Оренбург» хоть и не является грандом российского футбола, однако против «Ростова» он всегда играл удачно. В прошлом сезоне желто-синие всухую проиграли обе встречи – 0:1 и 0:3. Потому некоторые опасения все-таки были.

Ростовчане очень мощно начали – прессинг, атакующий футбол, высокие скорости. На 11-й минуте матча это принесло свои плоды. Роман Еременко разогнал быструю атаку, отпасовал направо Алексею Ионову, который выполнил идеальный навес в центр штрафной площади соперника, где освободившийся из-под опеки Эльдор Шомуродов прицельно пробил головой в левый от себя угол – 1:0! Далее игра выровнялась и слегка замедлилась. А в конце тайма случилась еще одна вспышка активности, которая закончилась голом в ворота гостей. Алексей Ионов точно пробил в дальний угол с линии штрафной – 2:0.
ФК «Ростов» выиграл первый матч сезона
Все шло в тому, что желто-синие одержат уверенную победу. Возможно, даже разгромную. Но у футболистов «Оренбурга» были другие планы. Уже в дебюте второго тайма они сократили свое отставание до минимума. Джордже Деспотович выиграл «воздух» у оборонцев «Ростова» и легонько перенаправил мяч в ворота – 2:1, Сергей Песьяков бессилен. Команда гостей ожила, а ростовчане, увы, сникли. Какое-то время оренбуржцы и вовсе доминировали, но на большее не наиграли. Итог – непростая победа ФК «Ростов», 2:1.

В других матчах первого тура РПЛ «Арсенал» (Тула) и «Динамо» (Москва) разошлись миром 1:1, «Урал» (Екатеринбург) со счетом 3:2 обыграл дома «Уфу», а «Спартак» (Москва) превзошел ФК «Сочи» - 1:0.

Следующий свой матч подопечные Валерия Карпина проведут дома, 20 июля. В этот день в гости к южанам пожалует московский «Спартак».
ФК «Ростов» выиграл первый матч сезонаФК «Ростов» выиграл первый матч сезонаФК «Ростов» выиграл первый матч сезонаФК «Ростов» выиграл первый матч сезонаФК «Ростов» выиграл первый матч сезонаФК «Ростов» выиграл первый матч сезона

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