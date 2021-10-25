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Фитнес-центры Ростовской области запустили челлендж с просьбой разрешить им работу во время локдауна

Фитнес-центры Ростовской области запустили челлендж с просьбой разрешить им работу во время локдауна
Фитнес-центры Ростовской области распространяют в Сети ролик с просьбой не закрывать их во время полного локдауна. Спортивные клубы готовы ужесточить меры, чтобы продолжить свою деятельность во время нерабочих дней.

С 28 октября по 7 ноября в Ростовской области вводится полный локдаун. Под запретом оказалась деятельность мест с большим скоплением людей. В огромном списке организаций, которые должны на неделю прекратить свою работу, оказались фитнес-центры и спортивные клубы. Чтобы убедить власти в том, что фитнес - это не развлечение, а безопасное оздоровление и профилактика коронавируса, центры запустили челлендж.

По словам главы представительства ассоциации операторов фитнес-центров в Ростовской области Михаила Плужникова, владельцы спортивных клубов региона составили письмо на имя губернатора, в котором попросили разрешить им работу во время 11-дневного локдауна. Центры готовы ужесточить правила пребывания в залах.

- Мы понимаем, что сейчас непростое время. Однако наши фитнес-центры являются одним из самых безопасных мест, где соблюдаются все меры безопасности и социальная дистанция, - поделился Михаил Плужников. - Мы готовы закрыть бассейны, обеспечить 15 метров площади на человека, не допускать в залы детей и людей старше 60 лет, график работы можем сократить с 9 до 21 часа.

Михаил Плужников подчеркнул, что введение локдауна чревато существенными убытками. Ведь многие клубы работают по предоплате, клиенты покупают карты от полугода и выше. Если они будут закрыты, люди могут потребовать свои деньги назад. С июля сумма убытков в фитнес-клубах региона превысила 400 миллионов рублей.

Помимо этого, не стоит забывать о сотрудниках клуба. В фитнес-центрах Ростовской области работают порядка 60 тысяч человек, вместе с членами семей - это 180 тысяч работников. Все эти люди лишаются работы и заработной платы. При этом залы продолжают платить аренду и коммунальные счета.

Руководители фитнес-центров осознают сложность эпидобстановки и просят не лишать людей не только здорового образа жизни, но и работы тысяч своих сотрудников.
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