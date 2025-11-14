Новости
Фермеров ростовской области будут штрафовать за выпас скота на железнодорожных путях

Владельцам домашнего скота, проживающим в Ростовской области, грозят штрафы до 7 тысяч рублей за выгул животных вблизи железнодорожных линий. Об этом предупреждает администрация города Аксай.

Причиной ужесточения мер стали участившиеся случаи гибели сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот и птицу, под колесами железнодорожного транспорта. В случае обнаружения животного на путях машинист обязан применить экстренное торможение для остановки поезда, надежно зафиксировать состав и немедленно проинформировать диспетчера о ситуации.

В зависимости от обстоятельств, машинист должен организовать эвакуацию, если она необходима, обеспечить ограждение места происшествия и самостоятельно принять меры по устранению препятствия с путей – убрать тело погибшего животного или отогнать живое.

За самовольный выпас скота в пределах территории Аксая предусмотрены штрафные взыскания: для физических лиц сумма штрафа может достигать 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – 2 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 7 тысяч рублей.

Кроме того, владельцы животных несут полную ответственность за нарушение правил содержания скота и за любой ущерб, возникший в результате инцидентов на железнодорожных путях, к которым привели их питомцы.

Ранее в Государственной Думе РФ рассматривался законопроект, направленный на повышение штрафов за нарушение правил выпаса скота. Предлагается увеличить финансовое наказание за оставление животных без присмотра на неогороженных территориях или без привязи, а также за перегон скота через автотрассы в неположенных для этого местах.

В частности, штрафы за выпас скота без пастуха для должностных лиц планировалось увеличить с 500-1000 рублей до 2,5-5 тысяч рублей, для юридических лиц – с 5-10 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей, а для граждан – установить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Штрафы за выгуливание животных и перегон через автодороги в неустановленных местах предлагалось увеличить с 300 рублей до 2,5 тысяч рублей.
