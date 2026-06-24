ФАС Ростовской области заинтересовалась объявлениями о продаже топлива на маркетплейсах

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В Ростовской области маркетплейсы временно убрали объявления о продаже топлива частными лицами. Это сделано на время проверки со стороны антимонопольной службы. Предложения появились на площадках в мае-июне, а теперь недоступны.Как сообщили в региональном УФАС 23 июня, ситуация с возможной спекуляцией на топливном рынке находятся под постоянным контролем. Объявления на площадках свободных объявлений заблокировали до момента, когда сервисы не скорректируют правила раздела.Сейчас антимонопольная служба запросила данные о ценах у «ТД «Нефтьмагистраль» и сети АЗС «Трасса». Компании должны до 26 июня предоставить информацию о средневзвешенной стоимости бензина и дизеля и объемах реализации.