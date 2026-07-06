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ФАС подозревает донскую компанию в необоснованном завышении цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.Московское областное УФАС возбудило дело против шести независимых участников рынка, которые продают бензин и дизель через свои АЗС. Среди них - ООО «АИСТ» из Ростовской области. Якобы они все одновременно повысили цены на дизельное топливо и бензин.Такие скоординированные действия могут указывать на наличие признаков нарушения правил честной конкуренции. ФАС продолжит расследование всех обстоятельств дела.ООО «АИСТ», занимающееся оптовой торговлей топливом, столкнулось с финансовыми трудностями в последние годы. Согласно открытым источникам, выручка компании в 2025 году составила 19,5 млн рублей, что на 44,6% меньше, чем в 2024 году. Прибыль сменилась убытком, который в 2025 году достиг 12 тысяч рублей. Кроме того, по состоянию на 1 июня 2026 года, у организации имеется налоговая задолженность в размере около 65 тысяч рублей.Следует отметить, что антимонопольная служба уделяет повышенное внимание ситуации на рынке топлива в российских регионах. Недавно на фоне дефицита были выявлены случаи перепродажи топлива через Интернет. УФАС по Ростовской области заявило о мониторинге таких объявлений с целью пресечения незаконной деятельности. Компании, подозреваемой в сговоре, грозят штрафы и иные меры ответственности, предусмотренные законодательством.