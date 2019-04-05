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Фанатки «Уфы» устроили на матче акцию поддержки ростовчанки Катерины Новосельцевой

Фанатки «Уфы» устроили на матче акцию поддержки ростовчанки Катерины Новосельцевой
Болельщицы «Уфы» пришли на матч с плакатами для поддержки жены футболиста ФК «Ростов» Катерины Новосельцевой. Девушки накинули на плечи розовые простыни и принесли плакаты с надписью «Ваня, верни носки». Они призывают Ивана Новосельцева вернуть супруге то имущество, которое он забрал с помощью хитрых манипуляций.

В середине февраля 2019 года футболист перестал приходить домой и не отвечал на звонки жены. Спустя какое-то время она узнала, что муж переписал все их совместно нажитое имущество на свою мать. Его даже не заботило то, что Катерина носит под сердцем его ребёнка. Девушка и её будущий малыш остались фактически без жилья.
Фанатки «Уфы» устроили на матче акцию поддержки ростовчанки Катерины Новосельцевой
Полюбовно решить конфликт не вышло, поэтому вместе с адвокатом Новосельцева обратилась в суд. Там она хочет разделить имущество поровну. Она не понимает, что подтолкнуло Ивана на такой поступок. По её рассказам, отношения их складывались на любви. В 2015 году на «Ростов-Арене» футболист сделал Катерине предложение, за этим романтическим поступком следила чуть ли не вся страна.
Фанатки «Уфы» устроили на матче акцию поддержки ростовчанки Катерины Новосельцевой
После четырёх лет совместной счастливой жизни баскетболистка забеременела. И именно в этот, казалось бы, чудесный период, супруг так подло поступил с ней.

Спортсменка выразила благодарность болельщицам «Уфы» и отметила, что даже в родном городе её так не поддерживают.

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