Фанатки «Уфы» устроили на матче акцию поддержки ростовчанки Катерины Новосельцевой



Болельщицы «Уфы» пришли на матч с плакатами для поддержки жены футболиста ФК «Ростов» Катерины Новосельцевой. Девушки накинули на плечи розовые простыни и принесли плакаты с надписью «Ваня, верни носки». Они призывают Ивана Новосельцева вернуть супруге то имущество, которое он забрал с помощью хитрых манипуляций.



В середине февраля 2019 года футболист перестал приходить домой и не отвечал на звонки жены. Спустя какое-то время она узнала, что муж переписал все их совместно нажитое имущество на свою мать. Его даже не заботило то, что Катерина носит под сердцем его ребёнка. Девушка и её будущий малыш остались фактически без жилья.



Полюбовно решить конфликт не вышло, поэтому вместе с адвокатом Новосельцева обратилась в суд. Там она хочет разделить имущество поровну. Она не понимает, что подтолкнуло Ивана на такой поступок. По её рассказам, отношения их складывались на любви. В 2015 году на «Ростов-Арене» футболист сделал Катерине предложение, за этим романтическим поступком следила чуть ли не вся страна.



После четырёх лет совместной счастливой жизни баскетболистка забеременела. И именно в этот, казалось бы, чудесный период, супруг так подло поступил с ней.



Спортсменка выразила благодарность болельщицам «Уфы» и отметила, что даже в родном городе её так не поддерживают.