EXEED: конгломерат роскоши и инноваций в мире внедорожников

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Созданный с учётом последних тенденций в области дизайна, технологий и безопасности, модельный ряд EXEED предлагает широкий выбор автомобилей, способных удовлетворить самые взыскательные запросы.EXEED LX FL – компактный кроссовер, оснащённый 147-сильным бензиновым двигателем. Эта модель является самой доступной в линейке EXEED и идеально подходит для городских условий.EXEED TXL FL – среднеразмерный кроссовер с полным приводом и турбированным двигателем мощностью 186 или 197 л.с. Эта модель предлагает высокий уровень комфорта и отличную динамику.EXEED VX – полноразмерный кроссовер с выдающимися техническими характеристиками и роскошным оснащением. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и предлагается в различных комплектациях – 6- и 7-местная компоновка.EXEED RX – среднеразмерное кросс-купе с мощным турбомотором мощностью 261 л.с. и полным приводом. Эта модель отличается спортивным дизайном, а совсем недавно появилась версия с автоматической КПП.Приобретение EXEED в официальном дилерском центре КЛЮЧАВТО даёт вам следующие преимущества:✅В КЛЮЧАВТО представлен широкий модельный ряд автомобилецй EXEED в различных комплектациях. Вы можете выбрать автомобиль, который соответствует вашим запросам и бюджету.✅Профессиональное обслуживание. КЛЮЧАВТО предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей EXEED. Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет обслуживаться квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запчастей.✅Специальные предложения. КЛЮЧАВТО регулярно вводит специальные выгоды на автомобили EXEED. Это позволяет вам приобрести автомобиль по приятной цене.За премиальным EXEED – только в КЛЮЧАВТО!Запишитесь на тест-драйв у официального дилера EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО на Малиновского, 43.Будьте первыми! Звоните сейчас: +7 (863) 320-27-26.Erid: 2VtzqwgcD2dРеклама. ЮЛ клиента: ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ". ИНН 2305028491.