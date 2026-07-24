Евросоюз ввел санкции против аэропорта Платов в Ростове

Фото: аэропорт Платов

Ростовский аэропорт Платов попал в 21-й пакет санкций против России. Это крупнейшее расширение персональных и корпоративных санкций Евросоюза за последние четыре года. Под ограничения попали 218 физических и юридических лиц, включая 48 человек и 170 организаций.Кроме Платова, в список попали Шереметьево, а также аэропорты Ульяновск-Восточный и Минеральные Воды. Теперь европейскому бизнесу запрещены любые транзакции с этими аэропортами.ЕС утверждает, что эти аэропорты задействованы для перевозки товаров и технологий, которые применяются в конфликте на Украине.Напомним, что аэропорт закрыт с 2024 года по причинам безопасности. Когда откроется воздушная гавань в Ростовской области, нет информации. Ранее СМИ сообщали, что Платов может открыться в ближайшее время.