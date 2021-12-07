Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Евгений Ковалев: В Ростовской области рано снимать ограничения

Евгений Ковалев: В Ростовской области рано снимать ограничения

Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что ожидать послабления ограничений в ближайшее время не стоит. Он отметил, что меры по борьбе с распространением ковида позволяют сдерживать рост заболеваемости.

«Действующие в общественном транспорте и ТЦ эпидтребования слабо соблюдаются, и это заметно. Лица, обязанные вести контроль за людьми, проявляют халатность и не всегда требуют медицинские документы», - подчеркнул Ковалев.

В последний раз в Ростовской области отменили ряд ограничений 29 ноября. Внесенные изменения расширили список меддокументов, необходимых для посещения различных организаций.

Вместе с тем рестораны и кафе до сих пор работают до девяти часов вечера. Очевидно, общепит снова окажется на грани кризиса в преддверии новогодних праздников и корпоративов.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.