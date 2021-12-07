Евгений Ковалев: В Ростовской области рано снимать ограничения

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Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что ожидать послабления ограничений в ближайшее время не стоит. Он отметил, что меры по борьбе с распространением ковида позволяют сдерживать рост заболеваемости.«Действующие в общественном транспорте и ТЦ эпидтребования слабо соблюдаются, и это заметно. Лица, обязанные вести контроль за людьми, проявляют халатность и не всегда требуют медицинские документы», - подчеркнул Ковалев.В последний раз в Ростовской области отменили ряд ограничений 29 ноября. Внесенные изменения расширили список меддокументов, необходимых для посещения различных организаций.Вместе с тем рестораны и кафе до сих пор работают до девяти часов вечера. Очевидно, общепит снова окажется на грани кризиса в преддверии новогодних праздников и корпоративов.