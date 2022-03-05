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Еще восемь мужчин скончались от коронавируса за сутки в Ростовской области

Еще восемь мужчин скончались от коронавируса за сутки в Ростовской области
За сутки от последствий коронавируса скончались восемь жителей Ростовской области. Все умершие - мужчины. Об этом рассказали в региональном правительстве.

По состоянию на 7 марта жертвами опасной инфекции стали мужчины возрастом от 63 до 86 лет. У них были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению болезни. Всего в регионе скончались от вируса 10 447 человек. Преимущественно это пожилые люди. Однако есть среди жертв и дети.

Продолжает расти и общее число инфицированных коронавирусом, несмотря на убеждения властей о снижении числа зараженных. Только за последние сутки вирус подтвердился у 2 132 человек.
Фото: РостовРу
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