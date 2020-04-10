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Еще в четырех городах Ростовской области зарегистрировали коронавирус

Еще в четырех городах Ростовской области зарегистрировали коронавирус
COVID-19 расползается по Донскому региону. Еще в четырех городах Ростовской области выявлен коронавирус. Новые случаи заражения зафиксировали в Батайске, три - в Мартыновском районе, по одному в Цимлянске и Октябрьском районе.

Всего COVID-19 выявлен в 16 районах региона. До этого заражение инфекцией зарегистрировали в Семикаракорске, Новошахтинске, Новочеркасске, Кашарах, Зернограде, Азове, Аксае, Чертково и Матвеев-Кургане.

Стоит отметить, что по данным на 12 апреля в Ростовской области коронавирусной инфекцией заражены 52 человека.

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