Еще три жителя Ростовской области не перенесли ковид

В минувшие сутки в Ростовской области от коронавируса умерли еще три человека в возрасте от 54 до 89 лет. Об этом 1 сентября сообщило донское правительство.В регистре умерших сегодня - 54-летний мужчина с раком крови и нарушением обмена веществ, 80-летняя пенсионерка с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и 89-летний дончанин с таким же недугом, а также неврологическими и психическими нарушениями.За весь период пандемии от коронавируса скончались 354 жителя Ростовской области. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями.