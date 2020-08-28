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Еще три жителя Ростовской области не перенесли ковид

Еще три жителя Ростовской области не перенесли ковид
В минувшие сутки в Ростовской области от коронавируса умерли еще три человека в возрасте от 54 до 89 лет. Об этом 1 сентября сообщило донское правительство.

В регистре умерших сегодня - 54-летний мужчина с раком крови и нарушением обмена веществ, 80-летняя пенсионерка с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и 89-летний дончанин с таким же недугом, а также неврологическими и психическими нарушениями.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 354 жителя Ростовской области. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями.

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