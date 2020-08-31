Еще пятеро пожилых людей скончались от ковида на Дону

На Дону от ковида скончались еще пятеро пенсионеров, сообщило 2 сентября правительство региона.В регистре умерших сегодня - 66-летний мужчина с нарушением обмена веществ, 80-летний – с хронической эндокринной болезнью и онкологией, а также 77-летняя, 82-летняя и 81-летний пожилые люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.За весь период пандемии от ковида в Ростовской области умерли 359 человек. Отметим, что это число выросло на 179 летальных случаев только за последний месяц.