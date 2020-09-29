Еще одно отделение ЦГБ в Азове закрыли из-за коронавируса
В ЦГБ Азова из-за коронавируса закрыли еще одно отделение. В кардиологии приостановили плановую госпитализацию жителей. Об этом 1 октября сообщили в в пресс-службе медицинского учреждения.
Решение было принято в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Всех пациентов, которые лечатся в больнице, ежедневно осматривают на наличие признаков ОРВИ. Новых больных не принимают.
Напомним, ранее на карантин закрыли отделение травматологии ЦГБ. В связи с этим в помещениях провели дезинфекцию и также временно приостановили госпитализацию больных.
Когда отделения возобновят работу в полном режиме, пока не известно.