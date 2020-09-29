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Еще одно отделение ЦГБ в Азове закрыли из-за коронавируса

Еще одно отделение ЦГБ в Азове закрыли из-за коронавируса
В ЦГБ Азова из-за коронавируса закрыли еще одно отделение. В кардиологии приостановили плановую госпитализацию жителей. Об этом 1 октября сообщили в в пресс-службе медицинского учреждения.

Решение было принято в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Всех пациентов, которые лечатся в больнице, ежедневно осматривают на наличие признаков ОРВИ. Новых больных не принимают.

Напомним, ранее на карантин закрыли отделение травматологии ЦГБ. В связи с этим в помещениях провели дезинфекцию и также временно приостановили госпитализацию больных.

Когда отделения возобновят работу в полном режиме, пока не известно.

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