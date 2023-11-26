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Еще один житель Дона погиб в зоне СВО

Еще один житель Дона погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб 19-летний житель донского региона. Максим Демышев был смертельно ранен на поле боя. Его жизнь оборвалась под Марьинкой в середине октября.

За проявленный героизм уроженца села Дубовское представили к ордену Мужества.
Фото: Соцсети.
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