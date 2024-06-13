Еще на двух улицах в Ростове перекроют проезд летом 2024 года
В Ростове с 1 августа автомобилисты не смогут проехать по двум улицам. Об ограничении движения сообщили в городском департаменте автодорог.
Речь идет о переулке Закарпатском (от улицы Атарбекова до Пухляковской) и улицы Атарбекова (от дома № 77 до Каменобродской, 90).
Проезд перекроют до 15 сентября. Все полтора месяца там будут проводить работы на водопроводе. Водителям стоит заранее продумать альтернативные пути, чтобы не терять время, заехав в тупик.