Еще на 10 улицах Ростова запретят ездить грузовикам

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Власти Ростова-на-Дону обсудили расширение грузового каркаса на улицах города. Первый заместитель главы администрации города Владимир Иванов сообщил, что в настоящее время каркас охватывает 32 участка из запланированных 82. Чтобы не парализовать город, введен запрет на въезд большегрузов в часы пик.В 2026 году планируется ввести ограничения еще на 10 улицах, а именно: улице Малое Зеленое Кольцо, улице Днепропетровской, улице Панфиловцев, улице Вятской, улице 50-летия Ростсельмаша, улице Страны Советов, улице Троллейбусной и других. Это позволит исключить транзитное движение большегрузов через микрорайон Орджоникидзе, в том числе в районе школы № 44.В 2027 году планируется введение грузового каркаса на ряде улиц Ворошиловского и Октябрьского районов, в 2028 году - Железнодорожного и Советского районов.Грузовой каркас в Ростове-на-Дону начали реализовывать с 2024 года. Главной целью стало убрать большегрузы с узких улиц жилых районов, чтобы сделать движение безопаснее и быстрее для всех участников. Кроме того, это сделано, чтобы не разрушать дорожное полотно.