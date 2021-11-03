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Еще две полосы моста на Малиновского откроют 6 ноября

Еще две полосы моста на Малиновского откроют 6 ноября
Пять из шести полос реконструируемого моста по улице Малиновского станут доступны для автомобилей с 7 часов утра 6 ноября. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Теперь водители смогут ехать по путепроводу в обоих направлениях. По словам министра областного Минтранса, шестую полосу еще некоторое время будут использовать для проведения работ.

Напомним, мост по улице Малиновского закрыли на реконструкцию в начале января 2021 года. Общественный транспорт по нему пустили уже весной, а легковушки – в середине лета. Стоимость работ на полутора километрах полотна – 2,7 миллиарда рублей.
Фото: donday.ru
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