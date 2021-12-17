Еще 721 жителя Ростовской области вылечили от коронавируса

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В Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечили еще 721 жителя. Об этом 19 декабря сообщает оперштаб. С начала пандемии перенесли заболевание 163 894 дончанина.Все еще болеют 14 670 человек. Из них 2 855 проходят лечение в ковидных госпиталях, остальные – амбулаторно. В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находятся 40 пациентов, на неинвазивной – 254.Умерли от коронавируса за последние сутки 20 жителей, за все время пандемии – 9 314.