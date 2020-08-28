Еще 71 протокол составили в отношении дончан за несоблюдение ограничительных мер

На Дону составили еще 71 протокол в отношении жителей, которые не соблюдали ограничительные меры, сообщил 30 августа региональный пресс-центр по информированию населения по ситуации по новой коронавирусной инфекции.Больше всего нарушителей выявили полицейские – 38 человек; 18 протоколов составила административная инспекция; шесть – управление ветеринарии, пять – департамент ГО и ЧС и один – Управление Роспотребнадзора.За весь период действия ограничительных мер было составлено 34 787 таких актов.