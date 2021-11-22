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Еще 644 жителя Ростовской облати заразились коронавирусом

Еще 644 жителя Ростовской облати заразились коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 644 человека. По данным на 24 ноября, диагноз подтвердился у 223 молодых людей (от 18 до 45 лет). Эта возрастная категория составила 34,6% всех новых инфицированных. Немного меньше пациентов с COVID-19 появилось среди людей от 46 до 65 лет - 197 человек, или 30,6%.

Медики зафиксировали 59 случаев заражения среди несовершеннолетних (9,2%) и 165 - среди пенсионеров (25,6%). Из них 115 человек - люди в возрасте от 66 до 79 лет, 50 - пожилые жители региона старше 80.

Всего за период пандемии коронавирус подхватили 171 647 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако побороть инфекцию удалось не всем. По информации регионального правительства, 8 502 пациента ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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