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Еще 617 человек выздоровели от COVID-19 в Ростовской области

Еще 617 человек выздоровели от COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще несколько сотен человек. По данным на 24 ноября, вирус побороли еще 617 человек.

В стационарах находятся 4 128 пациентов. Из них 368 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 40 пациентов медики оценивают как тяжелое. Этих людей снабжают кислородом через специальные трубки, которые устанавливают в трахеях (в некоторых особенно тяжелых случаях врачам приходится делать пациентам надрез на передней стенке трахеи и вставлять устройство в просвет).

Еще 328 человек получают кислород с помощью масок и мундштуков. У этих людей объем поражения легких составляет более 65%. Они могут дышать самостоятельно, но уровень жизненно необходимого газа в крови у них ниже нормы. Поэтому пациентам необходима кислородная поддержка.

Увеличилось и количество зараженных. За минувшие сутки COVID-19 подхватили 644 жителя Ростовской области. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 171 647 человек. Из них 146 285 уже побороли инфекцию, что составляет 85%.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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