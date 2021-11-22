Еще 617 человек выздоровели от COVID-19 в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще несколько сотен человек. По данным на 24 ноября, вирус побороли еще 617 человек.В стационарах находятся 4 128 пациентов. Из них 368 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 40 пациентов медики оценивают как тяжелое. Этих людей снабжают кислородом через специальные трубки, которые устанавливают в трахеях (в некоторых особенно тяжелых случаях врачам приходится делать пациентам надрез на передней стенке трахеи и вставлять устройство в просвет).Еще 328 человек получают кислород с помощью масок и мундштуков. У этих людей объем поражения легких составляет более 65%. Они могут дышать самостоятельно, но уровень жизненно необходимого газа в крови у них ниже нормы. Поэтому пациентам необходима кислородная поддержка.Увеличилось и количество зараженных. За минувшие сутки COVID-19 подхватили 644 жителя Ростовской области. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 171 647 человек. Из них 146 285 уже побороли инфекцию, что составляет 85%.