Еще 609 жителей Ростовской области побороли коронавирус

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 609 человек. По данным на 18 ноября, с начала пандемии опасную болезнь побороли 142 629 жителей региона.Не уменьшается и число зараженных. Всего на Дону инфекцию подхватили 167 740 человек, из которых 643 - за последние 24 часа. Большинство зараженных - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.Между тем в стационарах уменьшается количество пациентов. За сутки число людей, получающих лечение, снизилось до 4 796 (на 108 меньше). А вот пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, стало больше. Жизненно необходимый газ получают 418 человек. Из них состояние 43 врачи оценивают как тяжелое.К сожалению, медикам удается спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. С начала пандемии COVID-19 забрал жизни 8 278, сообщили в региональном правительстве.