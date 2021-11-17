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Еще 609 жителей Ростовской области побороли коронавирус

Еще 609 жителей Ростовской области побороли коронавирус
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 609 человек. По данным на 18 ноября, с начала пандемии опасную болезнь побороли 142 629 жителей региона.

Не уменьшается и число зараженных. Всего на Дону инфекцию подхватили 167 740 человек, из которых 643 - за последние 24 часа. Большинство зараженных - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.

Между тем в стационарах уменьшается количество пациентов. За сутки число людей, получающих лечение, снизилось до 4 796 (на 108 меньше). А вот пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, стало больше. Жизненно необходимый газ получают 418 человек. Из них состояние 43 врачи оценивают как тяжелое.

К сожалению, медикам удается спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. С начала пандемии COVID-19 забрал жизни 8 278, сообщили в региональном правительстве.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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