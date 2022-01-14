Еще 554 жителя Ростовской области за сутки заболели коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 554 человека. По данным на 18 января, диагноз подтвердился у 37,7% дончан от 18 до 45 лет. Немного меньше, 29,1% заболевших, - люди от 46 до 65 лет.В числе новых пациентов с COVID-19 оказались пенсионеры от 66 до 79 лет (13,9%) и пожилые жители региона старше 80 лет. Последние составили 7,2% всех зараженных. Борьбу с опасным вирусом начали и дети. Медики зафиксировали среди несовершеннолетних 12,1% заболеваний.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 200 690 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако спасти всех пациентов ковидных госпиталей не удалось. По информации правительства области, 9 904 из них скончались от тяжелых последствий.