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Еще 554 жителя Ростовской области за сутки заболели коронавирусом

Еще 554 жителя Ростовской области за сутки заболели коронавирусом
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 554 человека. По данным на 18 января, диагноз подтвердился у 37,7% дончан от 18 до 45 лет. Немного меньше, 29,1% заболевших, - люди от 46 до 65 лет.

В числе новых пациентов с COVID-19 оказались пенсионеры от 66 до 79 лет (13,9%) и пожилые жители региона старше 80 лет. Последние составили 7,2% всех зараженных. Борьбу с опасным вирусом начали и дети. Медики зафиксировали среди несовершеннолетних 12,1% заболеваний.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 200 690 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако спасти всех пациентов ковидных госпиталей не удалось. По информации правительства области, 9 904 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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