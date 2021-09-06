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Еще 499 жителей Ростовской области выздоровели от COVID-19

Еще 499 жителей Ростовской области выздоровели от COVID-19
В Ростовской области растет число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 7 по 8 сентября инфекцию побороли 499 человек.

В стационарах получают лечение 3 800 пациентов. К аппаратам неинвазивной искусственной вентиляции подключены 312 человек. Еще 37 получают кислород с помощью инвазивных ИВЛ. Аппараты прокачивают легкие жизненно необходимым газом и полностью берут на себя функцию дыхания. Кислород подают через специальную трубку, которую вставляют в трахею. В особо критических случаях медикам приходится делать надрез на передней стенке органа дыхания и помещать устройство в просвет. Пациентов перед этим вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт.

Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки вирус подхватил 471 житель донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 128 224 человек, из которых 110 993 уже выздоровели.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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