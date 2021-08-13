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Ещё 487 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Ещё 487 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Ещё 487 жителей Ростовской области заразились коронавирусом. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в региональном правительстве 16 августа.

По данным специалистов , чаще всего на Дону заражаются молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. За сутки их оказалось 38%, это около 185 человек. На втором месте ростовчане и жители области от 46 до 65, примерно 154 человека. Реже всего вирус поражает людей старше 80 лет, всего 3%.

Всего с начала пандемии заболевание подхватили 117 136 жителей Ростовской области. Больше 87% смогли побороть опасный вирус. Скончались в борьбе с опасной болезнью около 4,7%, а именно 5 578 инфицированных.

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