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Еще 4 454 человека подхватили коронавирус в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным Роспотребнадзора, больше всего опасной инфекцией болеют люди возрастом от 18 до 65 лет. В этой категории выделяют более половины инфицированных от общего числа. Также чаще коронавирусом стали заражаться дети. На 12 февраля выявили порядка 11% заболевших детей в регионе. Пожилые люди старше 80 лет по прежнему заражаются гораздо реже.Напомним,общее число инфицированных в Ростовской области составило 258 402 жителя.