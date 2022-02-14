Еще 4 224 жителя Ростовской области заболели коронавирусом

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В Ростовской области увеличилось количество новых пациентов с коронавирусом. За сутки с 15 по 16 февраля диагноз подтвердился у 4 224 человек.Большинство зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (1 555 человек). На втором месте по числу людей с положительными результатами ПЦР-тестов - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории заболели 1 364 человека. Борьбу с вирусом начали 625 пенсионеров от 66 до 79 лет. Немного меньше инфицированных оказалось среди детей. Медики выявили 452 случая заражения у несовершеннолетних. Еще 228 пациентов с COVID-19 - пожилые жители региона старше 80 лет.Всего за период пандемии коронавирус подхватили 275 103 человека. По информации областного правительства, 10 192 из них не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил вирус.