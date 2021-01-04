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Еще 389 человек заболели COVID-19 в Ростовской области

Еще 389 человек заболели COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали еще 389 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе насчитывают 55 565 инфицированных. Большинство из них выздоровели, однако есть и те, кто до сих пор проходит лечение. Они находятся в ковидных госпиталях.

Напомним, Ростовская область сейчас на втором этапе выхода из режима ограничительных мер. С 1 декабря власти ввели ряд запретов, которые действуют в период новогодних праздников.

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