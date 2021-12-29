Еще 355 человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 355 человек. По данным на 10 января, больше трети новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории COVID-19 выявили у 33,8%. Еще 32,1% людей с подтвержденным коронавирусом - в возрасте от 46 до 65 лет.В числе зараженных оказались и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 18,6% жителей региона от 66 до 79 лет и 6,5% - старше 80 лет. Заболели и дети. Медики зафиксировали 9% случаев заболевания среди несовершеннолетних.Общее число инфицированных достигло 197 116 человек. По информации регионального правительства, более 90% из них уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасный вирус забрал жизни 9 799 человек.