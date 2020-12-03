Еще 342 человека заразились коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области за сутки с 4 на 5 декабря коронавирусом заразились 342 человека. Количество инфицированных с начала пандемии достигло 41 700 заболевших.Как правило, COVID-19 протекает у человека либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ. Потому лечение обходится без каких-либо сложностей. Всего в донском регионе выздоровели 33 786 ковидных пациентов.Инфекция отняла жизни 1 453 заразившихся. Только за минувшие сутки умерли 24 инфицированных. В основном жертвами коронавируса становятся пожилые люди. Однако он опасен для представителей всех возрастов. Летом умер 12-летний мальчик с хроническим заболеванием, а уже в октябре скончались 23-летняя девушка и 29-летний парень.