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Еще 342 человека заразились коронавирусом в Ростовской области

Еще 342 человека заразились коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области за сутки с 4 на 5 декабря коронавирусом заразились 342 человека. Количество инфицированных с начала пандемии достигло 41 700 заболевших.

Как правило, COVID-19 протекает у человека либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ. Потому лечение обходится без каких-либо сложностей. Всего в донском регионе выздоровели 33 786 ковидных пациентов.

Инфекция отняла жизни 1 453 заразившихся. Только за минувшие сутки умерли 24 инфицированных. В основном жертвами коронавируса становятся пожилые люди. Однако он опасен для представителей всех возрастов. Летом умер 12-летний мальчик с хроническим заболеванием, а уже в октябре скончались 23-летняя девушка и 29-летний парень.

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