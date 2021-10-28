Еще 34 жителя Ростовской области скончались от COVID-19 за сутки

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области еще 34 человека стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 30 октября, не стало 24 женщин от 47 лет до 91 года, а также 10 мужчин от 62 до 93 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. Наиболее распространенными болезнями, которые способствовали тяжелому течению COVID-19, стали ожирение, онкология, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистого характера.С начала пандемии от коронавируса скончались почти 8 тысяч человек. Большинство из них - пожилые люди.