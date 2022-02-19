Еще 3 977 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области количество пациентов с коронавирусом снова увеличилось. За сутки с 20 по 21 февраля диагноз подтвердился у 3 977 человек.Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 297 167 жителей региона. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет. Почти 80% зараженных уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Инфекция забрала жизни 10 241 человека.По информации регионального правительства, в большинстве случаев заболевания медики фиксируют штамм омикрон. Он распространяется быстрее предыдущих разновидностей, но при этом переносится легче.