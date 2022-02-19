Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Еще 3 977 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Еще 3 977 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области количество пациентов с коронавирусом снова увеличилось. За сутки с 20 по 21 февраля диагноз подтвердился у 3 977 человек.

Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 297 167 жителей региона. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет. Почти 80% зараженных уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Инфекция забрала жизни 10 241 человека.

По информации регионального правительства, в большинстве случаев заболевания медики фиксируют штамм омикрон. Он распространяется быстрее предыдущих разновидностей, но при этом переносится легче.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.