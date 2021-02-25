Еще 281 житель Ростовской области подхватил коронавирус

В Ростовской области коронавирус выявили у 281 жителя региона. Такие данные приводит региональное правительство с 26 на 27 февраля.По данным специалистов, большинство новых заболевших - люди от 46 до 65 лет. Меньше всего зараженных, как всегда, зарегистрировано среди несовершеннолетних.Наряду с уменьшающимся количеством зараженных коронавирусом, растет число жертв инфекции. За последние сутки в регионе от COVID-19 скончались 18 человек. За весь период жертвами опасного вируса в области стали 3 113 человек.