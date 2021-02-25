Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 281 житель Ростовской области подхватил коронавирус

Еще 281 житель Ростовской области подхватил коронавирус
В Ростовской области коронавирус выявили у 281 жителя региона. Такие данные приводит региональное правительство с 26 на 27 февраля.

По данным специалистов, большинство новых заболевших - люди от 46 до 65 лет. Меньше всего зараженных, как всегда, зарегистрировано среди несовершеннолетних.

Наряду с уменьшающимся количеством зараженных коронавирусом, растет число жертв инфекции. За последние сутки в регионе от COVID-19 скончались 18 человек. За весь период жертвами опасного вируса в области стали 3 113 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.