Еще 21 житель Ростовской области скончался от коронавируса

В Ростовской области от COVID-19 скончался еще 21 человек. За последние сутки вирус забрал жизни 14 женщин в возрасте от 63 года до 88 лет, а также семерых мужчин в возрасте от 63 до 92 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.С начала эпидемии коронавируса на Дону зарегистрировали 3 771 случай летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. Большая часть умерших – люди старше 60 лет. Однако вирус не щадит и молодежь. Среди умерших есть 12-летний мальчик, 18-летний парень, а также 19-летняя и 23-летняя девушки.По состоянию на 18 апреля в донском регионе выявили еще 242 случая заболевания COVID-19. Общее число инфицированных за период пандемии перевалило за 85 тысяч.