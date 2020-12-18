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Еще 21 человек погиб от коронавируса в Ростовской области

Еще 21 человек погиб от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 21 человека. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались двенадцать женщин в возрасте от 49 до 88 лет. Кроме того, коронавирус унес жизни мужчин в возрасте от 60 до 94 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Всего в регионе насчитывают 1 828 смертей от коронавируса. В основном от инфекции погибают пенсионеры, однако COVID-19 уносит жизни и молодых людей. С начала пандемии на Дону зафиксировали смерть 12-летнего мальчика, 18-летнего парня, 23-летней девушки.

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