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Еще 203 жителя Ростовской области заболели коронавирусом

Еще 203 жителя Ростовской области заболели коронавирусом
В Ростовской области еще 203 жителя заразились инфекцией COVID-19. Общее количество заболевших, по данным на 15 мая, достигло 91 333 человек.

По информации регионального правительства, среди новых инфицированных 29,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 31% - от 46 до 65 лет. Также диагноз подтвердился у 25,6% пенсионеров от 66 до 79 лет и 7,9% - старше 80 лет. Среди детей выявили еще 12 заразившихся за сутки.

Напомним, в Ростовской области в последнее время ежедневно уменьшается количество заболевших. Но жители региона не должны забывать о том, что вирус по-прежнему представляет опасность. Нужно соблюдать меры безопасности: носить маски, сохранять социальную дистанцию в полтора метра, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами.

Фото: РИА Новости.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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