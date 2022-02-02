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Еще 2 989 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Еще 2 989 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 2 989 человек. По данным на 4 февраля, большинство инфицированных - люди от 18 до 45 лет (40,7%).

На втором месте по числу новых зараженных - люди от 46 до 65 лет (27,7%). В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Медики зафиксировали 10,9% случаев инфицирования среди людей от 66 до 79 лет и 3,5% - старше 80. Борьбу с коронавирусом начали и дети - заболели 17,2% несовершеннолетних.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 228 627 человек. За последний месяц у большинства зараженных выявили штамм «омикрон». Он распространяется быстрее предыдущих разновидностей инфекции. В связи с этим прирост заболевших вырос в несколько раз.
Фото: Яндекс.Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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