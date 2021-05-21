Еще 184 человека выздоровели от COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 83 135 человек. Из них 184 побороли инфекцию за сутки с 23 по 24 мая.Растет и число инфицированных дончан. За последние 24 часа вирус подхватили 194 человека, а общее количество зараженных достигло 92 914. Большинство из них (почти 90%) уже выздоровели.Стационарное лечение получает 1 401 человек, среди которых 16 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Зачастую врачам приходится вводить их в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфортных ощущений. Еще 135 пациентов с коронавирусом получают кислород с помощью медицинских масок и мундштуков.Однако врачам удалось спасти не всех тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки не стало семи человек. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 4 344 человек.