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Еще 184 человека выздоровели от COVID-19 в Ростовской области

Еще 184 человека выздоровели от COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 83 135 человек. Из них 184 побороли инфекцию за сутки с 23 по 24 мая.

Растет и число инфицированных дончан. За последние 24 часа вирус подхватили 194 человека, а общее количество зараженных достигло 92 914. Большинство из них (почти 90%) уже выздоровели.

Стационарное лечение получает 1 401 человек, среди которых 16 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Зачастую врачам приходится вводить их в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфортных ощущений. Еще 135 пациентов с коронавирусом получают кислород с помощью медицинских масок и мундштуков.

Однако врачам удалось спасти не всех тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки не стало семи человек. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 4 344 человек.

Фото: Freepik.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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