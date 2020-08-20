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Еще 129 человек заразились коронавирусом на Дону

Еще 129 человек заразились коронавирусом на Дону
В Ростовской области еще 129 человек подхватили COVID-19. Об этом сообщает штаб стопкоронавирус.рф.

C начала эпидемситуации количество инфицированных в регионе достигло 15 761. За минувший день скончались от коронавируса еще пять человек. Всего жертвами заболевания стали 306 дончан.

Отметим, Ростовская область выходит из режима ограничительных мер. Жители региона уже посещают рестораны, кафе, музеи, выставочные центры, СПА-центры и кинотеатры. С 1 сентября свои двери откроют театры. При этом соблюдение «масочного» режима все еще сохраняется в общественных местах.

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