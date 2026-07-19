Двух участников конфликта со стрельбой у ресторана задержали в Ростове

- На месте происшествия полицейские изъяли травматический пистолет. В настоящее время, опрашиваются свидетели, изъяты записи с камер видеонаблюдения, выясняются все обстоятельства случившегося, - уточнили в ГУ МВД РО.

Фото: Дондей

В Ростове задержали двух участников конфликта со стрельбой у элитного ресторана. Инцидент произошел в ночь на 19 июля.В этот день двое 32-летних мужчин отдыхали в одном из заведений на Кировском проспекте. Между ними возник конфликт. Продолжить выяснять отношения мужчины решили уже на улице. Однако и там договориться не удалось: ссора переросла в драку, во время которой было применено травматическое оружие. Как ранее сообщал DonDay, в результате выстрелов пострадали два человека.Один из участников конфликта уехал с места происшествия на автомобиле. Позже его, как и второго мужчину, задержали сотрудники полиции. Оба нарушителя оказались 32-летними жителями Ростовской области.