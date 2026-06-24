Двор в районе ростовского порта заполонил сорняк айлант высочайший

Фото: Благоустройство.

В Ростове-на-Дону один из дворов на улице Очаковской заполонил сорняк айлант высочайший. Об этом сообщили жители на сайте Благоустройства.Как рассказали горожане, проблема появилась во дворе дома № 54 уже давно. Участок заполонил сорняк айлант высочайший. Во многих регионах дерево считается инвазивным (чужеродным) видом и ведёт себя очень агрессивно.- Деревья растут, к сожалению, на соседних двух участках, доступа к ним у нашего дома почти нет. Растения наносят вред посадкам на нашей территории (над огородом сыпятся его семена, которые прорастают в землю, и постоянно приходится их вырывать вручную. Дерево быстро разрастается, подрывает дорожки, лестницы, может прорасти под фундаментом дома и разрушить его постепенно. Помогите решить проблему! - пишут горожане.Жители просят специалистов помочь решить ситуацию.Отметим, что айлант высочайший вытесняет местные растения, снижая биоразнообразие. Также может изменять структуру и химический состав почвы, а его мощные корни могут повреждать инфраструктуру — фундаменты, дороги, коммуникации.