Двое жителей Таганрога за убийство знакомого получили на двоих более 30 лет «строгача»
В Таганроге суд признал двух мужчин виновными в убийстве, сопряженном с разбоем. Об этом 11 июня сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Как сообщалось ранее, трагедия случилась в ноябре 2016 года. Виталий Е. и Сергей Б. узнали, что их 26-летний знакомый недавно продал полученное наследство и получил крупную сумму денег. Злоумышленники заманили несчастного в безлюдное место и избили кирпичом и куском бетона. От полученных травм парень скончался.
Чтобы скрыть следы преступления, Сергей и Виталий сбросили его тело в канализационный колодец. Избавившись от трупа, они украли все имущество убитого: деньги, телефоны, документы и машину, на которой скрылись с места преступления.
В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем».
В октябре 2020 года следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало дело в суд с утвержденным обвинительным заключением.
- Суд признал мужчин виновными и приговорил Виталия к 16 годам лишения свободы, а Сергея - к 15 годам и шести месяцам, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Наказание таганрожцы будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Фото: ural-meridian.ru.